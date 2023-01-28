В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов сроком действия 10 лет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza .

Как сообщается, изготовление загранпаспортов нового поколения было прекращено 20 января.

В частности, в полиции Тверской области сообщили, что изготовление паспорта, содержащего электронный носитель информации, по техническим причинам предварительно отложено до середины марта 2023 года.

О том, что оформление биометрических загранпаспортов, возможно, возобновят в середине марта, сообщили и в отделе по миграции Орска. При этом в МВД Чувашии сказали, что срок производства паспортов увеличился "на неопределенный срок".

В МВД по Камчатскому краю сообщили, что загранпаспорта нового поколения не выдают в двух миграционных отделах, а в остальных отделах и МФЦ продолжают принимать документы (выдают ли у них паспорта, из заявления МВД не понятно).

В региональных управлениях МВД рекомендуют россиянам "при срочной необходимости выезда за пределы РФ" оформлять загранпаспорта старого образца сроком на пять лет.

Один из жителей Москвы сообщил, что в центре госуслуг "Мои документы" в Крюково отказались принять его заявление на оформление десятилетнего загранпаспорта "из-за отсутствия чипов". Отмечено, что заявления на такие паспорта не принимаются, по меньшей мере, до 31 марта, а ближайшая дата получения загранпаспорта сроком действия на десять лет - в мае.

В пресс-службе центра госуслуг "Мои документы" в Москве это отрицают. В организации заявили, что "в обычном режиме" принимают заявления на оформление биометрических паспортов через криптобиокабины, а сотрудники продолжают выдавать готовые документы.