Оккупанты обстреляли Антоновский мост возле Херсона: есть погибший и раненый

В среду, 26 апреля, русские войска обстреляли Антоновский мост возле Херсона. В результате вражеской атаки есть погибший и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Российские войска, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, совершили обстрел района Антоновского моста возле Херсона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате погиб гражданский мужчина. Также огнестрельное ранение плеча получил корреспондент иностранного издания.

"Он работал над материалом о жизни в городе, которое длительное время было в оккупации, а теперь подвергается систематическим обстрелам со стороны армии РФ", - добавили в прокуратуре.

Он доставлен в больницу, где предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обновлено 19:10

Министр иностранных дел Италии Антонио Таджани заявил, что во время обстрела Херсона пострадал журналист газеты La Repubblica Коррадо Зунино.

"Зунин получил ранение в плечо во время атаки беспилотника в Херсоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он хорошо себя чувствует, ему помогает посольство Италии в Украине. Глава МИД Италии уже поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по этому случаю.