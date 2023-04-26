ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли Антоновский мост возле Херсона: есть погибший и раненый

Новина українською →
Херсонская область, Среда 26 апреля 2023 19:04
Оккупанты обстреляли Антоновский мост возле Херсона: есть погибший и раненый Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 26 апреля, русские войска обстреляли Антоновский мост возле Херсона. В результате вражеской атаки есть погибший и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Российские войска, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, совершили обстрел района Антоновского моста возле Херсона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате погиб гражданский мужчина. Также огнестрельное ранение плеча получил корреспондент иностранного издания.

"Он работал над материалом о жизни в городе, которое длительное время было в оккупации, а теперь подвергается систематическим обстрелам со стороны армии РФ", - добавили в прокуратуре.

Он доставлен в больницу, где предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обновлено 19:10

Министр иностранных дел Италии Антонио Таджани заявил, что во время обстрела Херсона пострадал журналист газеты La Repubblica Коррадо Зунино.

"Зунин получил ранение в плечо во время атаки беспилотника в Херсоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он хорошо себя чувствует, ему помогает посольство Италии в Украине. Глава МИД Италии уже поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по этому случаю.

Напомним, что в Херсонской области было предложено эвакуировать жителей села Кизомис. Причиной тому стали активные обстрелы российских оккупантов.

В среду, 26 апреля, российские войска обстреляли город Станислав Херсонской области и район Антоновского моста. В результате атаки два человека пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Херсонская область Война в Украине
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России