Оккупанты обстреляли Антоновский мост возле Херсона: есть погибший и раненый
В среду, 26 апреля, русские войска обстреляли Антоновский мост возле Херсона. В результате вражеской атаки есть погибший и раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"Российские войска, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, совершили обстрел района Антоновского моста возле Херсона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате погиб гражданский мужчина. Также огнестрельное ранение плеча получил корреспондент иностранного издания.
"Он работал над материалом о жизни в городе, которое длительное время было в оккупации, а теперь подвергается систематическим обстрелам со стороны армии РФ", - добавили в прокуратуре.
Он доставлен в больницу, где предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Обновлено 19:10
Министр иностранных дел Италии Антонио Таджани заявил, что во время обстрела Херсона пострадал журналист газеты La Repubblica Коррадо Зунино.
"Зунин получил ранение в плечо во время атаки беспилотника в Херсоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он хорошо себя чувствует, ему помогает посольство Италии в Украине. Глава МИД Италии уже поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по этому случаю.
Напомним, что в Херсонской области было предложено эвакуировать жителей села Кизомис. Причиной тому стали активные обстрелы российских оккупантов.
В среду, 26 апреля, российские войска обстреляли город Станислав Херсонской области и район Антоновского моста. В результате атаки два человека пострадали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.