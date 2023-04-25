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Зафиксировано 70 "прилетов". Россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область

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Украина, Вторник 25 апреля 2023 22:51
Зафиксировано 70 "прилетов". Россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область Фото: россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска не прекращают обстрелы приграничья Сумской области. За последние сутки были зафиксированы обстрелы четырех пограничных общин.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

По Юнаковской громаде с территории РФ был осуществлен артиллерийский обстрел. Там зафиксировано четыре прилета.

"В результате обстрела на территории одного предприятия повреждена линия электросети, помещение автогаража и окна в помещении пилорамы. Также по территории громады зафиксировано два прилета из миномета", - сказано в сообщении.

В Белопольской громаде враг ударил по территории из минометов. Там зафиксировано 25 прилетов из миномета и 17 из артиллерии. В результате артобстрела повреждено домохозяйство.

"Хотинская община: россияне били из минометов - 9 прилетов. Повреждена линия электросети. Эсманская громада: с территории РФ осуществлено 4 минометных обстрела - 13 прилетов", - сообщили в ОГА.

Напомним, что во вторник, 25 апреля, российские военные в очередной раз обстреляли один из населенных пунктов Белозерской общины. Под ударом оказалась местная церковь.

За минувшие сутки, 24 апреля, россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область, четыре человека получили ранения.

За сутки армия РФ нанесла 111 ударов по Запорожской области. В результате вражеских атак два человека получили ранения.

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