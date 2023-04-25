Зафиксировано 70 "прилетов". Россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область

Российские войска не прекращают обстрелы приграничья Сумской области. За последние сутки были зафиксированы обстрелы четырех пограничных общин.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

По Юнаковской громаде с территории РФ был осуществлен артиллерийский обстрел. Там зафиксировано четыре прилета.

"В результате обстрела на территории одного предприятия повреждена линия электросети, помещение автогаража и окна в помещении пилорамы. Также по территории громады зафиксировано два прилета из миномета", - сказано в сообщении.

В Белопольской громаде враг ударил по территории из минометов. Там зафиксировано 25 прилетов из миномета и 17 из артиллерии. В результате артобстрела повреждено домохозяйство.

"Хотинская община: россияне били из минометов - 9 прилетов. Повреждена линия электросети. Эсманская громада: с территории РФ осуществлено 4 минометных обстрела - 13 прилетов", - сообщили в ОГА.