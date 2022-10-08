Оккупанты дронами-камикадзе атаковали Никополь

Оккупанты сегодня днем атаковали Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе Shahed. В результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственной постройки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
Также пострадали линии электропередач и загорелся камыш, пожар удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.
Кроме этого, из тяжелой артиллерии оккупанты несколько раз ударили по Червоногригорьевской общине. Второй раз атаковали уже под вечер.
В Криворожском районе в селе Большая Костромка на вражеской мине подорвался комбайн. Аграрий собирал урожай подсолнечника. Взрывом у комбайна повредило колесо, водитель не пострадал. На месте спасатели обнаружили и другие взрывоопасные предметы.
Напомним, что вчера, 7 октября, россияне обстреляли Никопольский район. В результате этой атаки погиб человек.
Также ранее была опубликована инструкция о том, что делать во время атаки дронов-камикадзе. Иранские дроны имеют характерный звук - напоминает мотор мопеда или бензопилы.
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