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Оккупанты дронами-камикадзе атаковали Никополь

Фото: оккупанты дронами-камикадзе атаковали Никополь (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты сегодня днем атаковали Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе Shahed. В результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственной постройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Также пострадали линии электропередач и загорелся камыш, пожар удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.

Кроме этого, из тяжелой артиллерии оккупанты несколько раз ударили по Червоногригорьевской общине. Второй раз атаковали уже под вечер.

В Криворожском районе в селе Большая Костромка на вражеской мине подорвался комбайн. Аграрий собирал урожай подсолнечника. Взрывом у комбайна повредило колесо, водитель не пострадал. На месте спасатели обнаружили и другие взрывоопасные предметы.

Напомним, что вчера, 7 октября, россияне обстреляли Никопольский район. В результате этой атаки погиб человек.

Также ранее была опубликована инструкция о том, что делать во время атаки дронов-камикадзе. Иранские дроны имеют характерный звук - напоминает мотор мопеда или бензопилы.

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Вторжение России в УкраинуНикопольДнепропетровская область