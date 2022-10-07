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Россияне обстреляли Никопольский район: есть погибший и раненый

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Украина, Пятница 07 октября 2022 19:07
Россияне обстреляли Никопольский район: есть погибший и раненый Фото: Россияне обстреляли Никопольский район: есть погибший и раненый (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 7 октября, россияне обстреляли Никопольский район. В результате этой атаки погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"К вечеру россияне снова обстреляли Никопольский район", - говорится в сообщении.

По словам Резниченко, россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии.

"В Червоногригорьевской общине убили 37-летнего мужчину, 42-летнего мужчину ранили. Он в больнице", - добавил глава ОВА.

Напомним, что оккупанты ночью ударили по Никополю из РСЗО, а обстрел попал на видео.

Сегодня утром оккупанты ударили по Запорожью ракетами. Одна из них упала у многоэтажки.

Также ночью россияне впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе. В результате обстрела пострадал человек.

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