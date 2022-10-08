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Окупанти дронами-камікадзе атакували Нікополь

Фото: окупанти дронами-камікадзе атакували Нікополь (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Окупанти сьогодні вдень атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок удару пошкоджено шість приватних будинків та господарську споруду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Також постраждали лінії електропередач і спалахнув очерет, пожежу вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає.

Крім цього, з важкої артилерії окупанти кілька разів ударили по Червоногригорівській громаді. Вдруге атакували вже надвечір.

У Криворізькому районі у селі Велика Костромка на ворожій міні підірвався комбайн. Аграрій збирав урожай соняшнику. Вибухом у комбайна зашкодило колесо, водій не постраждав. На місці рятувальники виявили інші вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, що вчора, 7 жовтня, росіяни обстріляли Нікопольський район . Внаслідок цієї атаки загинула людина.

Також раніше було опубліковано інструкцію про те, що робити під час атаки дронів-камікадзе. Іранські дрони мають характерний звук – нагадує мотор мопеда чи бензопили.

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Вторгнення Росії до УкраїниНікопольДніпропетровська область