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Оккупанты из дрона атаковали Херсонскую область: есть жертвы

Украина, Суббота 23 декабря 2023 17:04
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Оккупанты из дрона атаковали Херсонскую область: есть жертвы Фото: оккупанты обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз атаковали территории Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб местный мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Оккупационные войска атаковали Станислав с беспилотника", - сообщил Прокудин.

По его данным, в результате вражеской атаки погиб 69-летний местный житель.

Бои в Херсонской области

Напомним, что в ноябре стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области. В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Украинские военные отмечали, что работа на левом берегу Днепра продолжается, но она усложняется из-за плохой погоды.

Детальнее о главных событиях на фронте - в материале РБК-Украина.

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