Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область, есть пострадавший

Российские военные вновь нанесли удар по Харьковской области. В результате обстрела получил ранения мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры в Telegram .

По данным прокуратуры, сегодня около 15:00 российские военные обстреляли пгт Двуречная Купянского района.

В результате получил ранения 60-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и российской границы.

Так, сегодня россияне уже наносили обстрел по Купянску. В результате обстрела погибла 57-летняя женщина.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли поселок Большой Бурлук Купянского района: в результате чего один из гражданских получил ранения.

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