Оккупанты за сутки нанесли 20 ракетных ударов: сколько "Калибров" удалось сбить

"За прошедшие сутки враг нанес 20 ракетных ударов. 12 ракет "Калибр" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил. Кроме того, враг нанес 62 авиационных удара. В частности применил 4 ударных дрона типа "Shahed" - все были уничтожены", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что оккупанты совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

Руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что, по предварительным данным, в Николаевской, Кировоградской и Херсонской областях силы ПВО уничтожили более 10 вражеских целей.

Ракетный удар по Украине 5 августа

Вечером 5 августа россияне массово запустили ракеты по территории Украины. Сначала была информация о "Калибрах" с юга, которые двигались в сторону Киева, а затем повернули в направлении Хмельницкого. А затем в Воздушных силах сообщили о пусках "Кинжалов" из Тамбова и "скоростной ракете" с севера. Тогда же стало известно и о ракете из Беларуси.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Запорожье, Хмельницкой и Житомирской областях. В Запорожье оккупанты обстреляли окрестности, а о ситуации в других двух областях пока информации нет.