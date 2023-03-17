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Атака беспилотниками медучреждения в Херсоне: видео последствий

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Херсон, Пятница 17 марта 2023 10:59
Атака беспилотниками медучреждения в Херсоне: видео последствий Фото: появилось видео атаки российских беспилотников медучреждения в Херсоне 16 марта (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсоне российские оккупанты обстреляли медучреждение. Россияне знали, куда бьют, поскольку снаряд прицельно сбросили с беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Так, о вчерашнем подлом ударе российских оккупантов напоминают разбитые автомобили, иссеченные обломками стены и большая воронка во дворе.

"Вчера армия РФ целенаправленно атаковали учреждение, которое спасает жизнь херсонцев. Враг видел, куда именно бил, ведь снаряд сбросили с БПЛА", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ОВА, чудом обошлось без пострадавших.

Напомним, в четверг, 16 марта, российские военные атаковали Херсон из беспилотников. Во вражескую атаку попало медицинское учреждение.

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