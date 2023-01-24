ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Убивают медицину. Россияне закрывают медучреждения на оккупированной части Херсонской области

Новина українською →
Вторник 24 января 2023 05:18
Убивают медицину. Россияне закрывают медучреждения на оккупированной части Херсонской области Фото: Россияне закрывают медучреждения на оккупированной части Херсонской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты на захваченной части Херсонской области превращают больницы в военные госпитали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг первого замглавы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Есть информация о возможном закрытии семи медицинских учреждений. Они (россияне - ред.) будут перепрофилировать их в военные госпитали, переносить собираются преимущественно в Новотроицкое и Геническ", - рассказал чиновник.

По словам Соболевского, согласно последним данным, оккупанты собираются переносить все коммунальные учреждения из зоны 15 километров возле Днепра в другие районы.

Также заместитель председателя облсовета отметил, что обстрелы не прекращаются. За последние три дня ранения различной степени тяжести получили 10 человек.

"Для атак враг использует РСЗО, минометные и артиллерийские системы, время от времени фиксируются ракетные обстрелы", - добавил Соболевский.

Напомним, 23 января захватчики обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор, есть жертва.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента
Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента
DAILY
Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны