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Оккупанты за девять дней уничтожили около 180 тысяч тонн украинского зерна, - МИД

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Понедельник 31 июля 2023 17:47
Оккупанты за девять дней уничтожили около 180 тысяч тонн украинского зерна, - МИД Иллюстративное фото: оккупанты за девять дней уничтожили около 180 тысяч украинского зерна (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия за первые девять дней после выхода из "зерновой сделки" уничтожила 180 тысяч тонн украинского зерна в результате обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что оккупанты после выхода из "зерновой сделки" совершили еще одну серию военных преступлений.

За первые девять дней они:

  • повредили 26 объектов портовой инфраструктуры Украины;
  • повредили пять гражданских судов;
  • уничтожили около 180 тысяч тонн украинского зерна.

"Мы должны остановить российские "голодные игры" и обеспечить глобальную продовольственную безопасность сейчас", - подчеркнули в ведомстве.

Атаки россиян

Напомним, в течение последних нескольких недель российские оккупанты усилили обстрелы Украины. Основную массу ударов они направили на южные регионы, в том числе на порты.

В результате вражеских атак были повреждены объекты портовой инфраструктуры и хранилища с зерном.

Такие удары начали происходить сразу после того, как Россия решила не продлевать свое участие в "зерновой сделке", которая позволяла Украине экспортировать свое продовольствие по Черному морю.

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