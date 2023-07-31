Окупанти за дев'ять днів знищили близько 180 тисяч тонн українського зерна, - МЗС

Росія за перші дев'ять днів після виходу із "зернової угоди" знищила 180 тисяч тонн українського зерна внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України у Twitter.

У відомстві наголосили, що окупанти після виходу із "зернової угоди" здійснили ще одну серію воєнних злочинів.

After withdrawing from the #GrainDeal, Russia committed yet another series of war crimes by shelling #Ukrainian port cities and grain warehouses.



Here is what they've done during the first 9 days.



We must stop #HungerGames and ensure global food security now. pic.twitter.com/iKUpkdQnov — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) July 31, 2023

За перші дев'ять днів вони:

пошкодили 26 об'єктів портової інфраструктури України;

пошкодили п'ять цивільних суден;

знищили близько 180 тисяч тонн українського зерна.

"Ми повинні зупинити російські "голодні ігри" та забезпечити глобальну продовольчу безпеку зараз", - наголосили у відомстві.

Атаки росіян

Нагадаємо, протягом останніх кількох тижнів російські окупанти посилили обстріли України. Основну масу ударів вони направили на південні регіони, зокрема порти.

Внаслідок ворожих атак було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та сховища із зерном.

Такі удари почалися відразу після того, як Росія вирішила не продовжувати свою участь у "зерновій угоді", яка дозволяла Україні експортувати своє продовольство Чорним морем.