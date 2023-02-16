Оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область: разрушены дома

В четверг, 16 февраля, российские военные атаковали Днепропетровскую область по артиллерии. В результате пострадали частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Утром российские оккупанты дважды накрыли из тяжелой артиллерии Никопольский район. Попали по Мировской общине и по самому Никополю. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

После обследования территорий области установлено, что в Синельниковском районе есть разрушение 6 дачных домов, еще 5 повреждены. В Павлограде также уничтожены 2 дачных дома. В Каменском районе выбито около полусотни окон на нескольких тамошних частных предприятиях

"Что касается ночного ракетного удара по Павлограду. По уточненным данным, в результате атаки пострадали 8 человек. В настоящее время угрозы жизнью людей нет, они лечатся амбулаторно", - добавил глава облсовета.

На месте удара разбито более 60 домов, соответствующие службы устанавливают масштабы нанесенного ущерба. Есть существенные разрушения, некоторые дома не подлежат восстановлению.