Оккупанты обстреляли три громады в Сумской области

Сегодня, 26 декабря, российские оккупанты нанесли удары по трем громадам Сумской области из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

По его словам, всего по территории Сумской области оккупанты сегодня нанесли 23 удара.

В Середино-Будской громаде возле границы с Россией разорвалась одна вражеская мина. В Эсманской - зафиксирован минометные обстрелы, 16 "прилетов".

При этом для атак на Белопольскую громаду враг использовал артиллерию. Там было шесть "прилетов".

Живицкий уточнил, что разрушений и жертв в результате обстрелов оккупантов нет.