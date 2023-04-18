Новая тактика врага. Пограничники показали уличные бои в Бахмуте

Украинские пограничники показали, как проходят уличные бои в Бахмуте. Защитники заявили, что враг меняет тактику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Бойцы пограничной службы показали, как спасают своих побратымов, попавших в окружение в Бахмуте. Защитникам удалось не только освободить бойцов, но и спасти одного из раненых.

Пограничники отмечают, что тактика россиян в Бахмуте изменилась. Вместо завербованных заключенных ЧВК "Вагнера" в бой начали бросать профессиональных и опытных вояк.

"Иногда оккупантов и украинских защитников разделяют считанные метры. Никаких признаков "снарядного голода", о котором ранее заявляли в ЧВК "Вагнер", здесь не замечают", - сообщают пограничники.

Однако защитники продолжают оборонять город, обескровливают врага и охотятся на российскую авиацию.