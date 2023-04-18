ВСУ отбили 70 атак россиян на 5 направлениях, - Генштаб

ВСУ отразили 70 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также населенных пунктов Окип, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки. Вражеские обстрелы подверглись Тополе, Красному Первому, Новомлинску, Двухлетнему и Западному Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Спорного, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы подверглись Стельмаховке, Невскому, Белогоровку Луганской области и Ивановке и Спорному на Донетчине.

На Бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Плещеевка, Щербиновка и Торец Донецкой области.

На Авдеевском направлении неудачные вражеские попытки наступления зафиксированы в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области. Оккупанты обстреляли, в частности, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

На Марьинском направлении отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За сутки произвел более 40 обстрелов населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Берислав, Львов, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.