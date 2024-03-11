Оккупанты атакуют Украину "Шахедами": какие регионы под угрозой

Российские оккупанты сегодня, 11 марта, вечером запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. В ряде регионов объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
По информации военных, российские дроны фиксируют в западной части Кировоградской области. Они заходят в Винницкую область.
Также беспилотники заметили на границе Николаевской, Одесской и Кировоградской областей в направлении Винницы.
При этом несколько групп дронов на юге Николаевской области. Курс северо-западный, через Одесскую область.
Еще несколько групп дронов летят с юго-запада и юго-востока Днепропетровской области в сторону Днепра.
Дроны с Кировоградской области зашли в Черкасскую область, направляются в сторону Белой Церкви.
Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Их целью чаще всего становиться гражданская инфраструктура.
Последняя атака состоялась сегодня, 11 марта, ночью. Всего враг запустил 25 беспилотников, а сбить удалось 15.
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