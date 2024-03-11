Окупанти атакують Україну "Шахедами": які регіони під загрозою

За інформацією військових, російські дрони фіксують у західній частині Кіровоградської області. Вони заходять до Вінницької області.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Також безпілотники помітили на кордоні Миколаївської, Одеської та Кіровоградської областей у напрямку до Вінниці.

При цьому кілька груп дронів на півдні Миколаївської області. Курс північно-західний через Одеську область.

Ще кілька груп дронів летять з південного заходу та південного сходу Дніпропетровської області у бік Дніпра.

Дрони з Кіровоградської області зайшли до Черкаської області, прямують у бік Білої Церкви.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою метою найчастіше ставати громадянська інфраструктура.

Остання атака відбулася сьогодні, 11 березня, вночі. Загалом ворог запустив 25 безпілотників, а збити вдалося 15.