Окупанти атакують Україну "Шахедами": які регіони під загрозою

Російські окупанти сьогодні, 11 березня, увечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. У низці регіонів оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
За інформацією військових, російські дрони фіксують у західній частині Кіровоградської області. Вони заходять до Вінницької області.
Також безпілотники помітили на кордоні Миколаївської, Одеської та Кіровоградської областей у напрямку до Вінниці.
При цьому кілька груп дронів на півдні Миколаївської області. Курс північно-західний через Одеську область.
Ще кілька груп дронів летять з південного заходу та південного сходу Дніпропетровської області у бік Дніпра.
Дрони з Кіровоградської області зайшли до Черкаської області, прямують у бік Білої Церкви.
Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою метою найчастіше ставати громадянська інфраструктура.
Остання атака відбулася сьогодні, 11 березня, вночі. Загалом ворог запустив 25 безпілотників, а збити вдалося 15.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.