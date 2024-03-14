Оккупанты атакуют Украину "Шахедами": где фиксируют дроны

Российские оккупанты сегодня, 14 марта, в очередной раз атакуют Украины дронами-камикадзе "Шахед". Их заметили в ряде регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и Силы обороны юга в Telegram.
По информации военных, первая группа "Шахедов" с Николаевской области направляется в сторону Одесской области.
Также "Шахеды" заметили на севере Николаевской области. Они летят на запад.
Несколько групп "Шахедов" фиксируют на севере Херсонской области. Они летят в западном направлении.
Дроны россиян заметили и на юге Одесской области. По информации Сил обороны юга, по ним уже работает противовоздушная оборона.
Обновлено 20:35
По состоянию на сейчас "Шахеды" фиксируют в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях. Они направляются в сторону Винницкой и Черкасской областей.
Обновлено 21:12
Российские дроны летают в Винницкой и Черкасской областях. Они перемещаються на запад.
Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках наносить удары по Украине. Их целью зачастую становится гражданская инфраструктура.
К примеру, в ночь на сегодня один из беспилотников оккупантов упал в центре Харькова.
Всего этой ночью российские захватчики применили для ударов 36 дронов.
Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты 22 вражеских цели.
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