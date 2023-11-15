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Оккупанты атакуют возле Авдеевки и Марьинки: сколько атак отбили ВСУ

Фото: ВСУ отбивают атаки у Авдеевки и Марьинки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные сдерживают атаки врага в районе Авдеевки и Марьинки. Также защитники продолжают штурмы южнее Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Как отметил спикер, украинские военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, закрепляют на достигнутых рубежах. В свою очередь оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Было отражено 12 атак.

Также наступательная операция продолжается на Мелитопольском направлении, защитники истощают врага.

Российская армия не покидает усилий окружить Авдеевку, используя при этом авиацию. На этом направлении подразделения ВСУ отразили 17 атак врага.

На Марьинском направлении украинские воины отразили 20 атак, а на Купянском - 8 атак.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что месяц назад оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Хотя в последние дни россияне ослабили атаки, но ВСУ ожидают новой волны штурмов в ближайшее время.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат на этом направлении.

Кроме того, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Захватчики пытаются вернуть утраченные позиции. ВСУ отбивают атаки врага.

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