Оккупанты атаковали Запорожье: возник пожар

Российские оккупанты в ночь на 27 октября обстреляли Запорожье. В результате атак возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"От вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригород", - указал чиновник. Куртеев отметил, что есть информация о возникновении пожара. По его словам, в настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла.



Секретарь горсовета добавил, что тушение пламени, а также восстановительные работы продолжаются.