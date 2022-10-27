Оккупанты атаковали Запорожье: возник пожар
Российские оккупанты в ночь на 27 октября обстреляли Запорожье. В результате атак возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
"От вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригород", - указал чиновник.
Куртеев отметил, что есть информация о возникновении пожара. По его словам, в настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла.
Секретарь горсовета добавил, что тушение пламени, а также восстановительные работы продолжаются.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что оккупанты около полуночи 27 октября атаковали Украину дронами-камикадзе. Большая часть беспилотников была уничтожена.
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