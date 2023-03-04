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Оккупанты атаковали Украину новыми баражирующими бомбами УПАБ-1500В: что о них известно

Фото: Оккупанты атаковали Украину новыми баражирующими бомбами (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Недавно оккупанты атаковали Черниговскую область управляемые баражирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг. Россия впервые продемонстрировала их в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Оккупанты впервые применили этот вид боеприпасов несколько недель назад. Эта бомба оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации и имеет боевую часть весом 1010 кг, предназначенную для поражения высокозащищенных объектов.

Однако использование такого типа бомб со стороны РФ не является регулярным явлением. Чтобы обеспечить высокую дальность полета, пилоту российского самолета нужно находиться на значительной высоте, что в свою очередь упрощает обнаружение носителя.

УПАБ-1500В

Этот боеприпас впервые был продемонстрирован в экспортной версии с индексом К029БЭ в 2019 году разработчиком "ГНПП "Регион". Отмечалось, что уже тогда она прошла испытания, поставленная на вооружение ВКС РФ. Сообщается, что эта бомба может походить за 40 км от цели для чего носитель должен подняться на высоту в 14 км.

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Запорожской и Донецкой областей. Для разведки они используют комплекс "Зоопарк-1".

Россия начала внедрять новые детали при производстве ракет и совершенствовать их специальными ловушками. Таким образом, россияне пытаются обходить противовоздушную оборону Украины.

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