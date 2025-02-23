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Оккупанты атаковали Сумскую область баллистикой

Сумы, Воскресенье 23 февраля 2025 12:37
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Оккупанты атаковали Сумскую область баллистикой Фото: оккупанты атаковали Сумскую область баллистикой 23 февраля (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска после ночной атаки по Украине снова запустили баллистику. Под ударом оказалась Сумская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение и.о. городского головы Артема Кобзаря.

"Тот взрыв, что вы слышали, - это следствие удара баллистической ракетой", - рассказал он.

По словам Кобзаря, "прилет" зафиксирован за пределами населенных пунктов.

Атака РФ по Украине

В ночь на 23 февраля российские войска атаковали Украину рекордным количеством дронов. Захватчики запустили 267 беспилотников и три баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, накануне третьей годовщины войны Россия осуществила крупнейшую атаку на Украину.

В частности, под ударом находились Киев, Одесская область, Кривой Рог, Запорожье и не только. Подробнее о последствиях атаки и пострадавших - читайте в материале РБК-Украина.

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