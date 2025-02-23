Окупанти атакували Сумську область балістикою

Російські війська після нічної атаки по Україні знову запустили балістику. Під ударом опинилась Сумська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в.о. міського голови Артема Кобзаря.

За словами Кобзаря, "приліт" зафіксований за межами населених пунктів.

"Той вибух, що ви чули, - це наслідок удару балістичною ракетою", - розповів він.

Атака РФ по Україні

У ніч на 23 лютого російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів. Загарбники запустили 267 безпілотників і три балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.

За словами президента України Володимира Зеленського, напередодні третьої річниці війни Росія здійснила найбільшу атаку на Україну.

Зокрема, під ударом перебували Київ, Одеська область, Кривий Ріг, Запоріжжя і не тільки. Детальніше про наслідки атаки та постраждалих - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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