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Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк: повреждена многоэтажка (фото)

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Донбасс, Среда 08 февраля 2023 13:37
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк: повреждена многоэтажка (фото) Фото: оккупанты обстреляли Нью-Йорк Донецкой области 8 февраля (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 8 февраля, под российскими обстрелами оказался Нью-Йорк Донецкой области. Повреждена девятиэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Сегодня днем россияне ударили по городку из артиллерии и попали в дом", - рассказал он.

По данным главы региона, полностью разрушены лестничные пролеты между 9 и 6 этажами, пробита стена, в большинстве квартир выбиты стекла.

Как добавил Кириленко, по предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщалось, 8 февраля, коло 11 утра российские оккупанты обстреляли Волчанск и село Варваровку Чугуевского района Харьковской области. Ранения получили три человека, в том числе работник облэнерго и ребенок.

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