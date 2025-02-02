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РФ утром обстреляла Херсон: снаряд попал в дом, есть жертва и раненый

Херсон, Воскресенье 02 февраля 2025 08:53
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РФ утром обстреляла Херсон: снаряд попал в дом, есть жертва и раненый Фото: оккупанты обстреляли Херсон 2 февраля, погибла женщина (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 2 февраля россияне атаковали Херсон. Один из снарядов попал в дом, есть погибшая и раненый.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"С самого утра российские войска обстреляли Днепровский район Херсона", - рассказал он.

Из-за "прилета" снаряда в жилой дом погибла женщина 1952 года рождения. Также из-за вражеского обстрела был ранен 50-летний мужчина, который находился во дворе.

"Он получил взрывную травму и контузию. Пострадавший - под наблюдением врачей", - добавил глава ОВА.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска во время вторжения в Украину почти три года назад захватили Херсонскую область. Уже во время контрнаступления осенью 2022 года ВСУ освободили часть региона и Херсон.

При этом россияне не прекращают обстреливать правобережную, освобожденную часть области. Левобережье до сих пор остается захваченным РФ. При этом оккупанты продолжают попытки захватить новые территории, но безрезультатно.

Так, за последние сутки на Приднепровском российские захватчики без успеха один раз штурмовали позиции украинских подразделений. Добавим, что оккупанты не хотят воевать на этом направлении. Дошло до того, что чтобы не идти на штурмы на Херсонском направлении, россияне прибегают к хитростям.

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