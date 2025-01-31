Наводила удары по Херсону. СБУ задержала предательницу
Разоблачена агент Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая корректировала удары российских террористов по правобережной части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Что произошло
Согласно данным следствия, основными целями врага были позиции украинских воинов. Для определения координат россияне привлекли 44-летнюю местную безработную. В поле зрения ФСБ она попала, когда публиковала прокремлевские комментарии в Telegram-канал.
Фото: СБУ задержала предательницу, которая наводила удары по Херсону (t.me/SBUkr)
"Чтобы выполнить вражеское задание, фигурантка пешком обходила улицы областного центра и его окрестности, скрыто фотографировала пункты базирования Сил обороны и наносила их локации на Google maps", - пишет СБУ.
В частности, предательница отслеживала последствия террористических обстрелов и готовила отчеты своим кураторам.
СБУ задержала фигурантку "на горячем", когда проводила доразведку вблизи военного объекта. На месте событий был изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.
Что грозит
Предательнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Сейчас она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала предательницу, которая готовила теракт возле административного здания подразделения Вооруженных сил Украины.
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