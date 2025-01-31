Наводила удары по Херсону. СБУ задержала предательницу

Разоблачена агент Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая корректировала удары российских террористов по правобережной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Согласно данным следствия, основными целями врага были позиции украинских воинов. Для определения координат россияне привлекли 44-летнюю местную безработную. В поле зрения ФСБ она попала, когда публиковала прокремлевские комментарии в Telegram-канал.

Фото: СБУ задержала предательницу, которая наводила удары по Херсону (t.me/SBUkr)

"Чтобы выполнить вражеское задание, фигурантка пешком обходила улицы областного центра и его окрестности, скрыто фотографировала пункты базирования Сил обороны и наносила их локации на Google maps", - пишет СБУ.

В частности, предательница отслеживала последствия террористических обстрелов и готовила отчеты своим кураторам.

СБУ задержала фигурантку "на горячем", когда проводила доразведку вблизи военного объекта. На месте событий был изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Что грозит

Предательнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.