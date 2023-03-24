В Сумской области на мине подорвался экскаватор: есть пострадавшие

Сегодня, 24 марта, в Тростянецкой общине Сумской области на мине подорвался экскаватор. В результате инцидента четыре человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тростянецкий городской совет в Facebook .

По информации ведомства, экскаватор подорвался, когда проводилось восстановление моста между селами Белка и Никитовка.

Фото: экскаватор, который подорвался на мине (facebook.com/TrostyanetsTownCouncil)

"При взрыве пострадали 4 работника подрядной организации, все они с травмами разной степени тяжести двумя автомобилями экстренной медицинской помощи доставлены в Ахтырскую больницу, где им предоставляется необходимая медицинская помощь", - отмечают в горсовете.

При этом на месте происшествия уже работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели. Они выясняют обстоятельства инцидента и проверяют местность на наличие взрывоопасных предметов.