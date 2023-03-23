ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты из артиллерии обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей

Новина українською →
Четверг 23 марта 2023 17:50
Оккупанты из артиллерии обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей Фото: Оккупанты из артиллерии обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 23 марта, российские военные атаковали приграничье Черниговской и Сумской областей из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

"По состоянию на 17:00 вражеские войска дважды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

  • С 12:10 до 12:20 зафиксировано 5 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в район населенного пункта Заруцкое;
  • С 13:30 до 14:05 зафиксировано 10 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в район населенного пункта Тимоновичи.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, что в среду, 22 марта, россияне совершили обстрел по территориям четырех общин в Сумской области.

В среду вечером, 22 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумская область Черниговская область Война в Украине
NEWS
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
DAILY
Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая