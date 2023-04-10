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Россияне обстреляли громаду в Днепропетровской области и повредили дом (фото)

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Днепропетровская область, Понедельник 10 апреля 2023 20:06
Россияне обстреляли громаду в Днепропетровской области и повредили дом (фото) Фото: Россияне обстреляли общину в Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 10 апреля, российские военные обстреляли Марганецкую общину в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть разрушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Днем враг трижды атаковал Марганецкую общину. Оккупанты произвели 11 артиллерийских выстрелов по мирной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела поврежден один жилой дом, хозяйственное сооружение, мотоцикл.

"На месте работают сотрудники ГСЧС, информация о последствиях уточняется", - пояснил глава облсовета.

Напомним, что в субботу, 8 апреля, российские военные из артиллерии обстреляли две общины в Днепропетровской области.

В среду, 5 апреля, российские оккупанты обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадали дома и электросети.

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