Россияне обстреляли громаду в Днепропетровской области и повредили дом (фото)

В понедельник, 10 апреля, российские военные обстреляли Марганецкую общину в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть разрушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"На месте работают сотрудники ГСЧС, информация о последствиях уточняется", - пояснил глава облсовета.

Отмечается, что в результате обстрела поврежден один жилой дом, хозяйственное сооружение, мотоцикл.

"Днем враг трижды атаковал Марганецкую общину. Оккупанты произвели 11 артиллерийских выстрелов по мирной территории", - говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 8 апреля, российские военные из артиллерии обстреляли две общины в Днепропетровской области.

В среду, 5 апреля, российские оккупанты обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадали дома и электросети.

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