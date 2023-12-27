Оккупанты активно применяют бронетехнику для наступления на Таврическом направлении

Российские войска на Таврическом направлении активно применяют для наступления бронированную технику, однако около 60 процентов уничтожают украинские воины, остальные отступают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерала Александра Тарнавского.
"Оккупанты активно применяют для наступления бронированную технику - около 60 процентов уничтожают наши воины. Остальные быстро отходят", - написал Тарнавский.
В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 7 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 994 артобстрела.
Украинские защитники стойко держат оборону и проводят активные действия по всем направлениям фронта.
Общие потери российской армии составили 348 человек.
Также украинские бойцы уничтожили 35 единиц военной техники, в том числе:
Кроме того, еще 17 единиц техники врага были повреждены.
По данным Генштаба, украинские военные отразили 11 атак противника на Лиманском направлении, сдерживают врага на Авдеевском направлении. ПВО уничтожило 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 разведывательный БПЛА врага.
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), боевые действия продолжались к западу и северо-западу от Марьинки и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Победы. Украинские войска сохраняют позиции в левобережной Херсонской области по состоянию на 26 декабря.
Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали еще около 800 российских оккупантов. Таким образом, общие потери войск РФ в Украине с начала широкомасштабного вторжения в личном составе достигли около 355 750 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 14 танков и 10 артсистем.
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