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Еще более 1200 окупантов, 36 артсистем и 59 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Суббота 08 июня 2024 07:53
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Еще более 1200 окупантов, 36 артсистем и 59 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: ВСУ продолжают ликвидировать оккупантов (Министерство обороны Украины)
Автор: Эдуард Ткач

За сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1210 российских окупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны, по состоянию на утро 8 июня, Россия потеряла 517 290 солдат. Также украинские военные уничтожили 36 артиллерийских систем и сбили 59 дронов оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 517290 (+1210) человек ликвидировано;
  • танков – 7843 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин – 15105 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем – 13533 (+36) ед.;
  • РСЗО – 1095 ед.;
  • средства ПВО – 834 (+1) ед.;
  • самолетов – 357 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10945 (+59) ед.;
  • крылатых ракет – 2277 (+7) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18484 (+68) ед;
  • специальной техники – 2248 (+10) ед.

Напомним, что американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что удары Украины по территории России западным оружием не пересекают "красные линии" Москвы

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по мнению адмирала НАТО Роба Бауэра, Украине нужно дать право наносить удары по территории России западным оружием без ограничения дальности.

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