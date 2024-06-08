Еще более 1200 окупантов, 36 артсистем и 59 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине
За сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1210 российских окупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны, по состоянию на утро 8 июня, Россия потеряла 517 290 солдат. Также украинские военные уничтожили 36 артиллерийских систем и сбили 59 дронов оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 517290 (+1210) человек ликвидировано;
- танков – 7843 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 15105 (+9) ед.;
- артиллерийских систем – 13533 (+36) ед.;
- РСЗО – 1095 ед.;
- средства ПВО – 834 (+1) ед.;
- самолетов – 357 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10945 (+59) ед.;
- крылатых ракет – 2277 (+7) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 18484 (+68) ед;
- специальной техники – 2248 (+10) ед.
Напомним, что американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что удары Украины по территории России западным оружием не пересекают "красные линии" Москвы
Ранее РБК-Украина сообщало, что, по мнению адмирала НАТО Роба Бауэра, Украине нужно дать право наносить удары по территории России западным оружием без ограничения дальности.