Оккупанты активизировали штурмы на юге: Плетенчук назвал "горячие" точки

"Ситуация у нас относительно стабильная. Единственное - вчера было заметно большее количество попыток штурмов - 19. Обычно этот показатель немного ниже. Вероятно, оккупанты накануне Пасхи решили так же одержать очередные "победы" к праздникам. Но все они были остановлены, враг с потерями отошел. Но, тем не менее, такая активность была заметна", - рассказал он.

Кроме того, утром 5 мая уже состоялось шесть попыток штурмов.

"В основном - это Херсонское направление, всем известные Крынки, где враг пытается безуспешно выбить украинских морпехов и Работино, где россияне также прилагают усилия, чтобы вытеснить подразделения ВСУ с позиций", - отметил спикер.

Также, по словам Плетенчука, несколько попыток штурмов было и в районе острова Нестрыга.

Освобождение острова Нестрыга и Крынок

В конце апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ освободили остров Нестрыга от оккупантов. Такая возможность представилась после успехов украинских сил в районе села Велетенское Херсонской области.

Как буквально вчера отмечал Плетенчук, это достаточно важное достижение ВСУ, поскольку теперь оккупантам приходиться пересекать открытую местность, чтобы добраться до ближайших населенных пунктов.

Напомним, ВСУ вернули под свой контроль Крынки в феврале 2024 года. С тех пор россияне не оставляют попыток вернуть этот плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра под свой контроль.