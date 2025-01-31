Оккупанты в 2 км от Мирнограда: жителей города призывают эвакуироваться

Российские оккупанты находятся уже в 2 км от города Мирноград Покровского района. Полицейские призывают жителей города эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Как сообщается, в Мирнограде осталось около трех тысяч человек, которые выживают под обстрелами. Микрорайоны на окраинах россияне разбили вдребезги. Электричества, питьевой воды, газа нет.

"Важнейшая миссия полицейских в прифронтовом городе - помощь людям. Этим занимаются эвакуационные экипажи и группы реагирования патрульной полиции. Они доставляют раненых в больницы, привозят гуманитарную помощь: продукты и питьевую воду. Подкармливают и брошенных животных", - отметили в Нацполиции.

Также следственно-оперативные группы фиксируют последствия вражеских атак. Обходят квартиры, устанавливают владельцев, чтобы потом люди могли оформить помощь в связи с разрушением жилья.