Оккупанты в 2 км от Мирнограда: жителей города призывают эвакуироваться
Российские оккупанты находятся уже в 2 км от города Мирноград Покровского района. Полицейские призывают жителей города эвакуироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.
Как сообщается, в Мирнограде осталось около трех тысяч человек, которые выживают под обстрелами. Микрорайоны на окраинах россияне разбили вдребезги. Электричества, питьевой воды, газа нет.
"Важнейшая миссия полицейских в прифронтовом городе - помощь людям. Этим занимаются эвакуационные экипажи и группы реагирования патрульной полиции. Они доставляют раненых в больницы, привозят гуманитарную помощь: продукты и питьевую воду. Подкармливают и брошенных животных", - отметили в Нацполиции.
Также следственно-оперативные группы фиксируют последствия вражеских атак. Обходят квартиры, устанавливают владельцев, чтобы потом люди могли оформить помощь в связи с разрушением жилья.
Ситуация под Покровском
Напомним, последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта. Там ежедневно происходит около половины всех боевых столкновений.
Недавно представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о том, что российские оккупанты изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.
Как рассказали вчера в Нацгвардии, оккупанты продвинулись к южному флангу Покровска. Там враг осуществляет атаки на позиции Сил обороны.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении ВСУ отбили 71 атаку россиян. Враг пытался продвинуться недалеко от населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое и не только.
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