На Покровском направлении состоялась почти половина боев за сутки: карта боевых действий
За прошедшие сутки, 30 января, на фронте состоялось 150 боевых столкновений. Почти половина боев была зафиксирована на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава, три удара по пунктам управления, два удара по средствам ПВО и семь - по другим важным целям противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении состоялось одно боестолкновение в направлении Липцов.
На Купянском направлении остановлено три вражеские атаки в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Лиманском направлении количество боев достигло 11.
На Купянском направлении наши войска остановили три атаки противника в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Балка Журавка, Ямполовка, Зеленая Долина, Терны и Колодязи.
На Северском направлении россияне девять раз атаковали позиции Силы обороны в районах Белогоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении отбито десять атак вблизи Орехово-Васильевки, Новомаркового, Ступочек, Часового Яра и Предтечино.
На Торецком направлении враг 13 раз атаковал в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Крымского.
На Покровском направлении отбита 71 атака. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое и не только.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Новопавловском направлении россияне дважды пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
На Гуляйпольском направлении состоялись четыре боевых столкновения.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили семь вражеских атак.
В Курской области состоялось 11 боевых столкновений.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 837 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "минусанули" еще 1670 российских террористов. Также было уничтожено:
- 3 танка;
- 17 боевых бронированных машин;
- 33 артиллерийские системы.
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