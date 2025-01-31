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На Покровском направлении состоялась почти половина боев за сутки: карта боевых действий

Пятница 31 января 2025 08:35
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На Покровском направлении состоялась почти половина боев за сутки: карта боевых действий Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 30 января, на фронте состоялось 150 боевых столкновений. Почти половина боев была зафиксирована на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава, три удара по пунктам управления, два удара по средствам ПВО и семь - по другим важным целям противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении состоялось одно боестолкновение в направлении Липцов.

На Купянском направлении остановлено три вражеские атаки в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Лиманском направлении количество боев достигло 11.

На Купянском направлении наши войска остановили три атаки противника в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Балка Журавка, Ямполовка, Зеленая Долина, Терны и Колодязи.

На Северском направлении россияне девять раз атаковали позиции Силы обороны в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении отбито десять атак вблизи Орехово-Васильевки, Новомаркового, Ступочек, Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг 13 раз атаковал в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Крымского.

На Покровском направлении отбита 71 атака. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое и не только.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении россияне дважды пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Гуляйпольском направлении состоялись четыре боевых столкновения.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили семь вражеских атак.

В Курской области состоялось 11 боевых столкновений.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 837 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "минусанули" еще 1670 российских террористов. Также было уничтожено:

  • 3 танка;
  • 17 боевых бронированных машин;
  • 33 артиллерийские системы.

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