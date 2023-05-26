Приграничную зону в Сумской области разрешили посещать только с военными: что известно

Теперь ремонтные бригады энергетиков и работники сельскохозяйственных предприятий должны получить разрешение у военных и местных властей для посещения приграничной зоны в 5 км в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение , которое подписал глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

"Выезд ремонтно-восстановительных бригад, работников сельскохозяйственных предприятий в 5-километровую зону согласовывается с военным командованием и органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.

То есть теперь старшим бригадам нужно обязательно согласовывать с военным командованием, правоохранительными органами в районе проведения любых работ или эвакуацию (в том числе медицинскую) в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни персонала.

Дополнительные средства защиты

В распоряжении говорится, что бригады должны быть обеспечены:

средствами индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы);

индивидуальными медицинскими аптечками за счет соответствующих предприятий, учреждений и организаций.

Сопровождение

Военные должны обеспечить сопровождение и прикрытие работников бригад во время выполнения работ.

Обстрелы Сумской области

Приграничье Сумской области постоянно находится под обстрелами российских войск из-за того, что плотно примыкает к территории России в районах Курской, Брянской и Белгородской областей.

Например, на утро пятницы, 26 марта, известно о 57 взрывах на территории этого региона, которые случились во время 6 обстрелов приграничных громад.