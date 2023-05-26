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Приграничную зону в Сумской области разрешили посещать только с военными: что известно

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Украина, Пятница 26 мая 2023 15:11
Приграничную зону в Сумской области разрешили посещать только с военными: что известно Фото: приграничную зону Сумской области до 5 км разрешили посещать только с военными (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Теперь ремонтные бригады энергетиков и работники сельскохозяйственных предприятий должны получить разрешение у военных и местных властей для посещения приграничной зоны в 5 км в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение, которое подписал глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

"Выезд ремонтно-восстановительных бригад, работников сельскохозяйственных предприятий в 5-километровую зону согласовывается с военным командованием и органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.

То есть теперь старшим бригадам нужно обязательно согласовывать с военным командованием, правоохранительными органами в районе проведения любых работ или эвакуацию (в том числе медицинскую) в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни персонала.

Дополнительные средства защиты

В распоряжении говорится, что бригады должны быть обеспечены:

  • средствами индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы);
  • индивидуальными медицинскими аптечками за счет соответствующих предприятий, учреждений и организаций.

Сопровождение

Военные должны обеспечить сопровождение и прикрытие работников бригад во время выполнения работ.

Обстрелы Сумской области

Приграничье Сумской области постоянно находится под обстрелами российских войск из-за того, что плотно примыкает к территории России в районах Курской, Брянской и Белгородской областей.

Например, на утро пятницы, 26 марта, известно о 57 взрывах на территории этого региона, которые случились во время 6 обстрелов приграничных громад.

Приграничную зону в Сумской области разрешили посещать только с военными: что известно

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