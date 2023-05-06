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Более 80 ударов. Россияне в очередной раз обстреляли территории Сумской области

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Сумская область, Суббота 06 мая 2023 22:02
Более 80 ударов. Россияне в очередной раз обстреляли территории Сумской области Фото: оккупанты обстреляли территории Сумской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 мая, военные РФ в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Под российские удары попали населенные пункты Великописаревской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Белопольской, Миропольской громад.

В Белопольской громаде были зафиксированы минометные обстрелы - 28 взрывов, и обстрел из ствольной артиллерии - 3 взрыва.

В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание частного домовладения.

Ряд общин россияне обстреляли из минометного оружия. Среди них:

  • Великописаревская громада - россияне сбросили на территорию громады 27 мин;
  • Новослободская община - 12 взрывов;
  • Эсманская громада - 4 взрыва.

Кроме того, оккупанты с помощью станкового автоматического гранатомета атаковали территорию Миропольской громады. Зафиксирован один взрыв.

Между тем Зноб-Новгородскую громаду россияне обстреляли из ствольной артиллерии - 9 взрывов.

Всего за сутки на территории громады было зафиксировано 84 взрыва.

Напомним, вчера оккупанты более 30 раз обстреляли Сумскую область. В результате были повреждены частные дома.

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