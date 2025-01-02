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Оккупанты 11 раз ударили КАБами по Степногорску в Запорожской области: есть жертва

Степногорск, Четверг 02 января 2025 08:57
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Оккупанты 11 раз ударили КАБами по Степногорску в Запорожской области: есть жертва Фото: оккупанты массированно атаковали Степногорск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне массированно атаковали Степногорск в Запорожской области. В результате обстрела погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Как отметил Федоров, враг 11 раз ударил КАБами по Степногорску Васильевского района.

В результате вражеской атаки был разрушен пятиэтажный дом, погиб мужчина. Его тело спасатели достали из-под завалов разрушенного дома.

Поисково-спасательная операция на месте обстрела продолжалась более пяти часов.

Оккупанты 11 раз ударили КАБами по Степногорску в Запорожской области: есть жертва

Фото: оккупанты массированно ударили КАБами по Степногорску (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обстрел Украины 2 января

В ночь на 2 января оккупанты снова атаковали Украину дронами. Враг выпустил 72 дрона. Силы противовоздушной обороны уничтожили 47 ударных дронов, еще 24 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны.

ПВО работала в Киевской области, а также в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним, что в новогоднюю ночь россияне выпустили по Украине 111 дронов. В Киеве упали обломки, в результате чего погибли два человека. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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