Оккупантам стоит задуматься о побеге из Крыма, пока мост еще работает, - Зеленский

Российским солдатам в оккупированном Крыму стоит задуматься над возвращением домой, пока Крымский мост все еще работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, он провел несколько важных совещаний насчет подготовки международных мероприятий в августе, в том числе Крымской платформы. Сейчас власти готовят перечень деоккупационных шагов для Крыма, включая комплексный, экономический и социальный.

"Собственно уже сейчас оккупантам там в Крыму стоит задуматься, что пока Крымский мост еще кое-как работает, то надо им возвращаться домой. В Россию. Крым, как и вся Украина, будет свободным. Свободным от русского зла. Начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проиграет эту войну и ни одна ракета ей не поможет", - подчеркнул президент.

Атака на Крымский мост

Напомним, 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, которые привели к его повреждению. Два пролета там были разрушены, что полностью остановило движение автомобильного транспорта.

Позже источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины рассказали, что взрывы - это специальная операция СБУ с Военно-морскими силами. Мост атаковали при помощи надводных дронов.

Президент Владимир Зеленский уже после инцидента подчеркивал, что Крымский мост - это цель Украины и она должна быть нейтрализована, поскольку несет войну а не мир.