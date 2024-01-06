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Оккупант не смог убежать от FPV-дрона. Пограничники показали видео с Запорожского направления

Фото: ГНСУ уничтожает оккупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники обнаружили позиции врага на Запорожском направлении и решили отправить к ним дрон-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственной пограничной службы.

ГНСУ рассказала, что аэроразведка ГНСУ выявила позиции врага в Запорожском направлении.

"Чтобы проверить спринтерские возможности оккупантов, пограничники отправили им дрон-камикадзе. Одному захватчику удалось сойти с дистанции, а другой - не добежал", - отметили пограничники.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 5 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 363870 военных.

Мы также сообщали, что военные Вооруженных сил Украины отразили атаку противника в районе Роботиного.

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