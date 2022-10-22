Оккупант жалуется на власть России, а мать боится, что его за это арестуют, - ГУР

Российский военный пожаловался своей матери на плохую и глупую власть РФ. Она же начала беспокоиться, что его за это бросят в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Мать рассказала оккупанты, что почти всех знакомых мужчин уже забрали в армию, выдали повестки и, скорее всего, уже отправили в Украину.

"Как меня бесит это глупое правительство. Оно такое тупое", - разозлился оккупант.

Однако его мать сразу начала призывать не говорить о таких вещах по телефону. Оккупант же заявил, что он не прочь отправиться в тюрьму. По его словам, скоро половина мужского населения России будет в тюрьме, а другая половина - на войне.

"Они фосфором в нас бросают, и мы бросаем. Это все не официально. Надо уничтожить эту Украину, вплоть до Польши", - начал угрожать россиянин.