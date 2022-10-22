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Оккупант жалуется на власть России, а мать боится, что его за это арестуют, - ГУР

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Суббота 22 октября 2022 18:45
Оккупант жалуется на власть России, а мать боится, что его за это арестуют, - ГУР Фото: Оккупант жалуется на власть России, а мать боится, что его за это зарешат (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный пожаловался своей матери на плохую и глупую власть РФ. Она же начала беспокоиться, что его за это бросят в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Мать рассказала оккупанты, что почти всех знакомых мужчин уже забрали в армию, выдали повестки и, скорее всего, уже отправили в Украину.

"Как меня бесит это глупое правительство. Оно такое тупое", - разозлился оккупант.

Однако его мать сразу начала призывать не говорить о таких вещах по телефону. Оккупант же заявил, что он не прочь отправиться в тюрьму. По его словам, скоро половина мужского населения России будет в тюрьме, а другая половина - на войне.

"Они фосфором в нас бросают, и мы бросаем. Это все не официально. Надо уничтожить эту Украину, вплоть до Польши", - начал угрожать россиянин.

Напомним, что военный РФ рассказал о вымогательстве средств с родственников сослуживца, которого взяли в "плен" драки "ДНР".

Ранее военный РФ рассказал, что его подразделение может попасть в окружение украинских военных, однако спастись можно, если переплыть через Днепр.

Также стало известно, что российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.

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