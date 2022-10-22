Оккупант жалуется на власть России, а мать боится, что его за это арестуют, - ГУР
Российский военный пожаловался своей матери на плохую и глупую власть РФ. Она же начала беспокоиться, что его за это бросят в тюрьму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
Мать рассказала оккупанты, что почти всех знакомых мужчин уже забрали в армию, выдали повестки и, скорее всего, уже отправили в Украину.
"Как меня бесит это глупое правительство. Оно такое тупое", - разозлился оккупант.
Однако его мать сразу начала призывать не говорить о таких вещах по телефону. Оккупант же заявил, что он не прочь отправиться в тюрьму. По его словам, скоро половина мужского населения России будет в тюрьме, а другая половина - на войне.
"Они фосфором в нас бросают, и мы бросаем. Это все не официально. Надо уничтожить эту Украину, вплоть до Польши", - начал угрожать россиянин.
Напомним, что военный РФ рассказал о вымогательстве средств с родственников сослуживца, которого взяли в "плен" драки "ДНР".
Ранее военный РФ рассказал, что его подразделение может попасть в окружение украинских военных, однако спастись можно, если переплыть через Днепр.
Также стало известно, что российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.