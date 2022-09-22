Российские генералы требуют возвращать потерянные территории без подмоги: перехват ГУР
Российские войска понесли значительные потери из-за удачного наступления ВСУ. Однако командование РФ требует от солдат вернуть потерянные территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал жене, что личного состава почти не осталось. Однако генералов это не останавливает.
"Нас заставляют это все, что мы про***ли, снова завоевать. А как ты завоюешь? Народу нет", - сказал он.
При этом российский солдат отметил, что генералы получают указания от высшего руководства РФ. После ряда поражений в оккупационных войсках начались массовые отказы. На передовую не хотят возвращаться не только простые солдаты, но и командиры.
Напомним, по данным Генштаба, за сутки ВСУ уничтожили 400 оккупантов. С начала войны Россия уже потеряла 55 510 военных.
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