Оккупант рассказал о постоянных обстрелах ВСУ и пожаловался, что его едва не убили свои же (перехваты)

Российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре на то, что их забросили в зону боевых действий без подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Он рассказал, что его и другие российские военные сразу на линию фронта. Из-за этого в армии страны-оккупанта начались массовые побеги. Особенно после того, как ВСУ разбомбило место дислокации, в котором находились 400 россиян.

Он жалуется, что по его позициям постоянно ведется обстрел. При этом большую опасность представляют сами россияне, как часто путают координаты и бьют по своим же.

Россиянин рассказал, что боится ложиться спать, ведь не знает, проснется ли. Ведь Россия не снабжает своих военных экипировкой.