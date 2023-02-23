RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупант рассказал о постоянных обстрелах ВСУ и пожаловался, что его едва не убили свои же (перехваты)

Фото: оккупант рассказал о постоянных обстрелах ВСУ и пожаловался, что его едва не убили свои же (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре на то, что их забросили в зону боевых действий без подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Он рассказал, что его и другие российские военные сразу на линию фронта. Из-за этого в армии страны-оккупанта начались массовые побеги. Особенно после того, как ВСУ разбомбило место дислокации, в котором находились 400 россиян.

Он жалуется, что по его позициям постоянно ведется обстрел. При этом большую опасность представляют сами россияне, как часто путают координаты и бьют по своим же.

Россиянин рассказал, что боится ложиться спать, ведь не знает, проснется ли. Ведь Россия не снабжает своих военных экипировкой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что экс-вожак боевиков "ДНР" Игорь Безлер пожаловался сотруднику ФСБ на небоеспособность армии РФ и некомпетентность руководства государства.

Также ранее мы писали, что российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре со знакомой, что ВСУ метко попали в место его командования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияокупантиГлавное управление разведкиВойна России против Украины