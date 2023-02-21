"Надо Шойгу расстрелять". Экс-главарь Безлер жалуется на небоеспособность армии РФ, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Сначала нужно расстрелять Шойгу, а за ним Герасимова, а затем половину вашего ФСБ повесить, вот тогда и начнем воевать", - заявил боевик.

По его словам, руководство Минобороны РФ тяжело воспринимают стратегические ходы украинской армии.

"Все эти Герасимовы, они тупые. Наш президент, ершик с усами Песков, такой же дебил, как и Медведев. У нас все руководство это дебилы", - добавил Безлер.