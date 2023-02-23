Окупант розповів про постійні обстріли ЗСУ і поскаржився, що його ледве не вбили свої ж (перехоплення)

Російський військовослужбовець поскаржився у телефонній розмові на те, що їх закинули у зону бойових дій без жодної підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

Він розповів, що його та інших російських військових відразу на лінію фронту. Через це в армії країни-окупанта почались масові втечі. Особливо після того, як ЗСУ розбомбило місце дислокації, у якому знаходились 400 росіян.

Він скаржиться на те, що по його позиціях постійно ведеться обстріл. При цьому більшу небезпеку становлять самі росіяни, як часто плутають координати та б'ють по своїх же.

Росіянин розповів, що боїться лягати спати, адже не знає, чи прокинеться. Адже Росія не забезпечує своїх військових екіпіруванням.