Солдаты РФ хотят избежать передовой при помощи жалобных видео (перехват)
В рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалобные видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
В перехвате мать обсуждает со своим сыном оккупантом, как вытащить его с передовой и избежать участия в наступательных действиях на территории Украины.
Женщина требует от своего сына, чтобы тот убедил своих сослуживцев рассказать родственникам о ситуации на фронте и приказах командования, а те, в свою очередь, отправились с этой информацией в военную прокуратуру.
"И снимите видео. Вы вот встаньте, снимите видео. Снимите с обращением, чтобы снять, интернет не нужен. Как отправить - потом разберетесь. Главное, чтобы было видео хотя-бы на телефоне от вас", - добавила она в разговоре со своим сыном.
Женщина также пообещала "вытащить" оккупанта с передовой. По словам матери, командование "точит зуб" на ее сына после ее жалоб.
Отказники в России
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что большинство российских контрактников пытается избежать отправки на фронт. Но их нытье о том, что "все плохо", не влияет на решения командования.
При этом недавно выяснилось, что группа российских солдат отказалась оборонять Старомайорское, которое недавно деоккупировали наши защитники.
Также месяц назад Генштаб ВСУ сообщал о 50 солдатах РФ, которые сложили оружие на Запорожском направлении.
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