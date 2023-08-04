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Солдаты РФ хотят избежать передовой при помощи жалобных видео (перехват)

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Пятница 04 августа 2023 23:04
Солдаты РФ хотят избежать передовой при помощи жалобных видео (перехват) Фото: оккупанты хотят избежать передовой при помощи жалобных видео (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалобные видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В перехвате мать обсуждает со своим сыном оккупантом, как вытащить его с передовой и избежать участия в наступательных действиях на территории Украины.

Женщина требует от своего сына, чтобы тот убедил своих сослуживцев рассказать родственникам о ситуации на фронте и приказах командования, а те, в свою очередь, отправились с этой информацией в военную прокуратуру.

"И снимите видео. Вы вот встаньте, снимите видео. Снимите с обращением, чтобы снять, интернет не нужен. Как отправить - потом разберетесь. Главное, чтобы было видео хотя-бы на телефоне от вас", - добавила она в разговоре со своим сыном.

Женщина также пообещала "вытащить" оккупанта с передовой. По словам матери, командование "точит зуб" на ее сына после ее жалоб.

Отказники в России

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что большинство российских контрактников пытается избежать отправки на фронт. Но их нытье о том, что "все плохо", не влияет на решения командования.

При этом недавно выяснилось, что группа российских солдат отказалась оборонять Старомайорское, которое недавно деоккупировали наши защитники.

Также месяц назад Генштаб ВСУ сообщал о 50 солдатах РФ, которые сложили оружие на Запорожском направлении.

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