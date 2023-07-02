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Даже командир отказывается. Жена оккупанта пожаловалась на значительные потери РФ на фронте (перехват)

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Воскресенье 02 июля 2023 18:40
Даже командир отказывается. Жена оккупанта пожаловалась на значительные потери РФ на фронте (перехват) Фото: жена оккупанта пожаловалась на значительные потери РФ на фронте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жена российского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для оккупантов ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

По ее словам, даже военное командование отказывается выполнять приказы высшего куроводства. Кроме этого Россия несет значительные потери среди людей, однако скрывает это.

"Там вообще тяжело, короче, полная жопа. Командир отказывается выполнять приказы... мы лучшую жизнь ребят сохраним", - говорит россиянка.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия.

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