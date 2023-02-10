Оккупант пожаловался другу на непробиваемое укрепление украинской армии (перехват)
Российский оккупант в телефонном разговоре со своим другом посетовал, что они не могут прорваться из-за вкрапления украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.
Россиянин рассказал, что они используют авиацию для того, чтобы разгромить позиции украинских военных. Однако укрепления настолько надежны и масштабны, что у них ничего не выходит.
Он рассказал, что украинцы "построили весь город под землей и залили его бетоном".
Оккупант посетовал, что после каждого их авианалета украинцы начинают еще больше обстреливать российские позиции.
Напомним, ранее стало известно, что россияне перестали эвакуировать своих раненых во временно оккупированную Горловку, поскольку там все больницы уже переполнены.
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