Окупант поскаржився другу на непробивні укріплення української армії (перехоплення)

Російський окупант у телефонній розмові зі своїм другом поскаржився, що вони не можуть прорватись через украплення української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення , яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Росіянин розповів, що вони використовують авіацію для того, щоб розгромити позиції українських військових. Однак укріплення настільки надійні й масштабні, що у них нічого не виходить.

Він розповів, що українці "збудували ціле місто під землею та залили його бетоном".

Окупант поскаржився, що після кожного їх авіанальоту українці починають ще більше обстрілювати російські позиції.